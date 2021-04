Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La giornata di domani, cari amici del Sagittario, sembra volervi vedere in splendida forma! Sotto il piano astrologico, alcuni pianeti importanti vi accompagnano nel corso della giornata, ma Marte e Venere sono in posizioni negative. La loro influenza negativa potrebbe mettervi qualche piccolo bastone tra le ruote, ma nulla di cui dobbiate essere eccessivamente preoccupati.

Prestate attenzione a non ambire troppo in alto o a non eccedere nelle cose che chiedete a chi costella la vostra vita.

Leggi l’oroscopo di domani 16 aprile per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 16 aprile: amore

Le prospettive amorose per la giornata di domani sono veramente favorevoli, amici del Sagittario! Qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale, Giove, Mercurio, il Sole e Saturno sostengono tutti i vostri passi e le volontà che esercitate. Procedete dritti per la vostra strada, continuando a tenere a mente cosa state puntando, lo potete ottenere con il giusto impegno!

Oroscopo Sagittario, 16 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro cercate di tenere un po’ a bada la vostra personalità direttiva. Il vostro voler comandare a tutti i costi e dirigere ogni dettaglio del lavoro potrebbe dare fastidio a qualcuno, soprattutto ai vostri pari in grado. Non è una caratteristica negativa del vostro animo, ma ogni tanto è bene metterla a tacere un po’, tirandola fuori solo nel momento in cui risulta necessaria!

Oroscopo Sagittario, 16 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna non sembrano esserci grosse novità alle porte, né sorprese ad attendervi dietro l’angolo.

Tutto tace per ora e, come al solito, è bene non chiedere mai troppo agli astri o alla fortuna. Le cose capitano quando devono capitare.