Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

La giornata di domani sembra configurarsi come altalenante per voi nati sotto il segno dello Scorpione. Gli astri che occuperanno la vostra orbita celeste sembrano volervi mettere in un paio di situazioni complicate, alternandole ad alcuni momenti di allegria e spensieratezza. In particolar modo, Giove e Saturno sembrano dover avere un’influenza nei vostri rapporti familiari, causando qualche piccolo dissapore per via di alcune questioni delicate ma importanti, come la gestione di un patrimonio.

Insomma, restate vigili e cercate il dialogo piuttosto che il confronto aperto.

Oroscopo Scorpione, 16 aprile: amore

Amici dello Scorpione impegnati in una relazione stabile, la giornata di domani sembra voler rannuvolare leggermente il vostro rapporto di coppia. Il vostro partner potrebbe sollevare una qualche questione che credevate chiusa, creando un po’ di scompiglio.

Nulla che non riuscirete a gestire, ovviamente, ma potrebbe richiedere un po’ di discussione e l’ammissione di alcune colpe che non credevate di avere.

Oroscopo Scorpione, 16 aprile: lavoro

La vostra giornata lavorativa sembra iniziare al top della forma possibile, con voi Scorpione che trovate soluzioni a tutti i problemi e concludete le vostre mansioni rapidamente e con efficienza. Tuttavia, il primo pomeriggio sembra riservarvi una brutta sorpresa che abbatterà leggermente il vostro spirito, rovinandovi l’umore. Potreste poi veder calare la vostra produttività, ma tanto ormai la settimana lavorativa sarà prossima alla conclusione.

Oroscopo Scorpione, 16 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, però, non sembrano esserci grosse sorprese ad attendervi. Le vostre economie domestiche potrebbero aver tentennato leggermente nell’ultimo periodo e ora potrebbe essere necessario stringere un po’ la cintura per ristabilire una certa tranquillità finanziaria.