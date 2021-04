Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, nella giornata di venerdì sembra che possiate contare sull’importante appoggio della Luna nei vostri piani celesti! Grazie al luminare notturno, vedrete accrescere alcune delle caratteristiche positive della vostra personalità che avranno notevoli influssi sulle varie relazioni che costellano la vostra vita!

In particolar modo, la Luna dovrebbe rafforzare la vostra sensibilità e l’empatia, giovando alle relazioni personali, ma influenzerà anche l’intuito, fondamentale sul posto di lavoro!

Leggi l’oroscopo di domani 16 aprile per tutti i segni

Oroscopo Toro, 16 aprile: amore

Cari Toro impegnati in una relazione stabile e duratura, questo venerdì sarà all’insegna del rafforzamento dei vostri sentimenti. Grazie alla vostra rinnovata sensibilità dovreste riuscire a garantire alla vostra dolce metà l’appoggio di cui ha bisogno, mentre l’empatia risulterà fondamentale per comprendere i suoi bisogni, gettando le basi per un rapporto più stabile e bello.

Oroscopo Toro, 16 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, amici nati sotto il segno del Toro, potrete contare su un buonissimo livello di intuitività che vi permetterà di concludere la settimana senza troppe fatiche. Dovreste riuscire a portare a termine tutte le mansioni prima della fine del turno, riuscendo poi a godervi il fine settimana!

Oroscopo Toro, 16 aprile: fortuna

La fortuna per ora tace, cari amici del Toro, ma sembra che si stia ricaricando per offrirvi qualcosa di veramente bello entro la fine del mese!

Per ora evitate di tirare la corda o di sfidarla, potreste solo finire per farvi male voi, verrà più avanti il vostro turno!