Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Amici della Vergine nel corso di questo venerdì dovreste sentirvi veramente energici, pronti ad affrontare qualsiasi cosa vi si pari davanti per raggiungere il vostro obiettivo! Tutta questa energia finirà per riflettersi anche su chi vi circonda, prendendovi come vere e proprie guide.

Oltre a questo rinnovato ed energico spirito, grazie alla congiunzione di Urano nella vostra orbita dovreste essere investiti anche da un carico non indifferente di sensibilità. Per voi amici impegnati si prospetta veramente una bella giornata!

Oroscopo Vergine, 16 aprile: amore

Carissimi nati sotto il segno della Vergine, siete davanti ad un venerdì meraviglioso per la vostra relazione! Grazie alla rinnovata sensibilità che vi garantisce Urano sarete in grado di essere il sostegno ideale per la vostra dolce metà. Riuscirete a portare il rapporto su un nuovo piano, cominciando anche ad immaginare o a dare forma al vostro futuro assieme!

Voi single, invece, potrete contare sul supporto di Plutone, che favorirà qualche nuovo incontro.

Oroscopo Vergine, 16 aprile: lavoro

Con le energie alle stelle che dovreste avvertire, non sarà assolutamente difficile arrivare alla fine della giornata, chiudendo una settimana lavorativa tutto sommato positiva! Il vostro spirito infaticabile vi porterà a concludere anche molti più incarichi di quanti immaginavate, riuscendo a fare un gran figurone con i vostri colleghi e superiori!

Oroscopo Vergine, 16 aprile: fortuna

Anche la fortuna non sembra dovervi mancare questo venerdì, carissimi amici della Vergine!

Potreste magari cominciare a ragionare lucidamente su quella spesa a cui avevate pensato, prendendo definitivamente una decisione!