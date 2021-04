Terribile schianto sulla provinciale di Travagliato, paese in provincia di Brescia. All’alba di questa mattina un’auto ed un furgone si sono scontrati frontalmente e il bilancio è drammatico. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida dell’auto, un 47enne per il quale non c’è stato nulla da fare.

Schianto frontale a Travagliato: morto un 47enne

A riportare la notizia sono i principali quotidiani locali. Il terribile incidente è accaduto su una strada provinciale di Travagliato, la Sp19, che collega diversi paesi della prima provincia bresciana, parecchio trafficata al mattino dai lavoratori. Qui, si apprende, per cause ancora da verificare un’auto si è schiantata violentemente contro un furgone proveniente dalla direzione opposta.

La Fiat Punto grigia avrebbe invaso l’altra corsia, scontrandosi in pieno, dal lato del guidatore, con il furgone. Il risultato, si vede dalle immagini, è un terribile schianto frontale che è costato la vita al guidatore dell’auto. I soccorsi arrivati sul posto hanno solo potuto constatare la morte, del conducente, che sarebbe un uomo di 47 anni.

Schianto a Travagliato: ferite altre 2 persone

Il bilancio dell’incidente conta anche i due passeggeri del furgone coinvolto nello schianto di Travagliato alle 6.30 di questa mattina, giovedì 15 aprile.

Secondo quanto riportato dalle fonti locali, si tratterebbe di due uomini di 35 e 40 anni, trasportati agli ospedali Sant’Anna e alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Viene riferito che i due avrebbero riportato traumi significativi ma che non sarebbero in pericolo di vita.

La polizia stradale ai vigili del fuoco, giunti sul luogo assieme al 118, hanno chiuso la strada da entrambe le direzioni e deviato la provinciale, per permettere le operazioni di soccorso in primo luogo e quindi la rimozione delle due vetture coinvolte nello schianto.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente: la causa potrebbe essere stata una disattenzione del 47enne alla guida dell’auto, così come un improvviso malore che potrebbe avergli fatto perdere il controllo del veicolo.