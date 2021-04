Un caso di cronaca che viene dal Bolognese, dove un ragazzo di 19 anni avrebbe avvelenato il padre e la madre. L’uomo è stato ritrovato ormai morto dalle forze dell’ordine e dai sanitari del 188 giunti sul posto, mentre la madre del giovane 19enne è stata portata in ospedale con urgenza.

Avvelena il padre e la madre

Un giovane 19enne nella serata di ieri a Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna, ha chiamato i carabinieri e si è poi costituito. La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 22 di ieri sera. A loro il 19enne avrebbe raccontato di aver avvelenato i genitori.

Immediatamente sono stati inviati i soccorsi alla casa del giovane per i due coniugi ma quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto il padre era già deceduto. La madre invece è stata trovata agonizzante e portata immediatamente in ospedale dopo i primi soccorsi.

Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri al termine di un interrogatorio al quale è stato sottoposto. La madre si troverebbe in gravi condizioni in ospedale, rivela Ansa. Al momento sono in corso tutte le indagini del caso per ricostruire quanto avvenuto nella casa e capire anche il movente.

Il movente dietro l’avvelenamento

Ancora mistero sul movente dietro all’omicidio dei due genitori.

Sembra però, stando alle prime informazioni, che le forze dell’ordine abbiano trovato trovato un bicchiere in cucina: la sostanza contenuta al suo interno sarà analizzata dalla Scientifica dell’Arma per capire se è effettivamente la causa della morte del padre del 19enne.