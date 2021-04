La puntata di Verissimo sabato 17 aprile torna a parlare della scuola di Amici, programma condotto da Maria De Filippi. Le due allieve Rosa ed Enula si racconteranno ai microfoni di Silvia Tofannin, insieme ad altri ospiti del talent e non. Una puntata interessante e ricca di colpi di scena.

Rosa Di Grazia ed Enula ospiti a Verissimo

Rosa Di Grazia è una ballerina originaria di Napoli che si è distinta ad Amici non solo per il percorso artistico ma anche per il suo rapporto burrascoso con la maestra Alessandra Celentano.

Rosa parlerà a Silvia Toffanin del suo percorso nel talent show, ma anche della sua bella storia d’amore con Deddy, nata all’interno della scuola.

Enula Bareggi è una delle cantanti più talentuose di Amici, eliminata dopo un confronto con Tancredi. Ha emozionato con la sua voce profonda e particolare e ha lasciato il segno con il suo inconfondibile stile.

Alessandra Celentano e Ruby Zerbi per la prima volta insieme a Verissimo

Alessandra Celentano e Ruby Zerbi saranno ospiti di Silvia Toffanin. La puntata all’insegna del talent show più seguito del momento continua, con i due insegnati più temuti e meno amati della scuola.

Alessandra Celentano è un’ex ballerina, insegnate di Amici dal 2003 e coreografa.

Nella scuola, si è distinta per la sua severità e schiettezza nei giudizi, caratteristica che spesso non la rende simpatica agli occhi del pubblico. Rudy Zerbi, oltre ad essere insegnate del programma condotto da Maria De Filippi è giudice a Tu Si Que Vales e critico musicale.

Marcella Bella e Donatella Rettore insieme a Verissimo

Protagoniste di una lite furibonda a Sanremo, Marcella Bella e Donatella Rettore sono di nuove amiche e racconteranno a Silvia Toffanin il loro percorso artistico. Le due cantanti hanno avuto un lungo periodo di allontanamento e, a Verissimo, confideranno qualche dettaglio sulla ritrovata complicità e sui loro progetti per il futuro.

Marisa Laurito compie 70 anni: ospite a Verissimo

L’attrice-cabarettista napoletana, Marisa Laurito compie 70 anni e Silvia Toffanin ha pronta una sorpresa per lei. Volto noto degli anni 80, l’attrice ha una lunga carriera nel mondo dello spettacolo che ripercorrerà con la conduttrice. Marisa Laurito racconterà anche qualche aneddoto della sua vita privata e carriera.