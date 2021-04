Tommaso Paradiso è un compositore, cantante e musicista italiano. Ha raggiunto la notorietà con il gruppo The giornalisti, ma ha anche collaborato con importanti artisti del calibro di Luca Carboni, Nina Zilli e Giusy Ferreri. Ma qual è stato il percorso che l’ha portato al successo?

Prima del successo

Tommaso è nato il 25 giugno 1983 a Roma ed è cresciuto nei quartieri romani di Prati. Da ragazzo rimane particolarmente stupito dall’album di debutto degli Oasis Definitely Maybe, che lo fa appassionare alla musica. Frequenta il liceo classico e si laurea in filosofia presso l’università di Roma.

Nel 2009 fonda con Marco Antonio “Rissa” Musella e Marco Primavera i The giornalisti.

Debuttano nel 2011 con l’album Vol.1 e nel 2012 pubblicano Vecchio, non ottenendo tuttavia un grande successo.

Il successo di Fuoricampo

Finalmente nel 2014 arriva con Fuoricampo il successo tanto sperato. Il singolo Fine dell’estate viene trasmesso anche dalle più importanti emittenti radiofoniche italiane.

Nel 2016 esce Completamente Sold-Out, che diventa disco d’oro con oltre 25000 copie vendute. Il singolo Completamente di genere pop viene molto apprezzato dal pubblico. Nel 2017 esce un altro singolo intitolato Sold-Out.

Nello stesso anno viene pubblicata l’hit estiva Riccione.

Nel 2018 pubblicano l’album Love. L’ultimo lavoro della band, Maradona y Pelé, risale al 2019.

Tommaso Paradiso: vita privata e fidanzata

Tommaso il 17 settembre 2019 annuncia sui social il proprio abbandono dei The giornalisti. Prende questa decisione ed inizia una carriera da solista. Qualche giorno dopo la dichiarazione, infatti, esce il suo nuovo singolo Non avere paura.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è fidanzato dal 2017 con Carolina Sansoni (giovane imprenditrice ed influencer), conosciuta ad una partita di calcio.

Secondo i fan, molte canzoni dell’album Love (come Questa nostra stupida canzone d’amore) potrebbero essere dedicate a lei.