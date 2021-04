Anche venerdì 16 aprile 2021 ripartirà la caccia dei giocatori al pronostico della cinquina vincente in grado di regalare il premio di 1 milione di euro del Million Day. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: come si gioca

L’estrazione del Million Day si caratterizza per il sorteggio di 5 numeri da un’urna che ne contiene 55. I numeri che possono essere estratti vanno dal numero 1 al numero 55 e dopo il sorteggio compongono la combinazione vincente. Ogni giorno alle ore 19:00 viene effettuata una nuova estrazione ed è possibile effettuare le giocate ogni giorno fino alle 18:45, per poi riprendere ad estrazione avvenuta dalle ore ore 19:15 in poi fino al giorno seguente.

I risultati saranno consultabili anche sul nostro giornale The Social Post da qualche minuto dopo l’estrazione. Questa lotteria è consultabile anche sui siti connessi a Lottomatica, sulla app di appartenenza My Lotteries e anche alla pagina 782 del Televideo.

Million day: le statistiche

La caccia al ricco montepremi del Million Day catalizza l’attenzione dei tanti giocatori affezionati ai concorsi di questa lotteria. Come ogni giorno tutti i partecipanti cercano di indovinare la cinquina vincente che consente di accaparrarsi il premio massimo di 1 milione di euro.

I tanti giocatori sperano di pronosticare la combinazione vincente cercando di sfruttare anche le statistiche che ruotano intorno al gioco. Quelle più consultate e prese in considerazione sono senza dubbio quelle legate ai numeri che compaiono con maggior frequenza nelle estrazioni oppure quelle che si riferiscono ai numeri meno estratti detti ritardatari. Nella tabella che segue vediamo insieme queste due statistiche, chiarendo quali sono i numeri in questione e da quante estrazioni sono frequenti o assenti dalle estrazioni:

NUMERI RITARDATARI NUMERI FREQUENTI 32 DA 46 ESTRAZIONI 46 PER 43 ESTRAZIONI 6 DA 39 ESTRAZIONI 27 PER 43 ESTRAZIONI 19 DA 28 ESTRAZIONI 2 PER 43 ESTRAZIONI 37 DA 24 ESTRAZIONI 29 PER 42 ESTRAZIONI 29 DA 23 ESTRAZIONI 21 PER 41 ESTRAZIONI 45 DA 22 ESTRAZIONI 16 PER 41 ESTRAZIONI 52 DA 20 ESTRAZIONI 51 PER 40 ESTRAZIONI 11 DA 19 ESTRAZIONI 20 PER 40 ESTRAZIONI 48 DA 18 ESTRAZIONI 17 PER 40 ESTRAZIONI 12 DA 17 ESTRAZIONI 37 PER 39 ESTRAZIONI Le statistiche con i numeri più ritardatari e frequenti in assoluto.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.