Nina Dobrev (all’anagrafe Nikolina Kamenova Dobreva) è un’attrice bulgara naturalizzata canadese, nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Elena Gilbert nella serie televisiva The Vampire Diaries. Classe 1989, originaria di Sofia e dai tratti tipici dell’Est, è la seconda figlia dell’informatico Konstantin Dobrev e della pittrice Michaela Leveski Dobreva.

Fin da piccola, la ragazza manifesta un forte interesse ed una grande passione per la recitazione. Quest’ultima, inoltre, inizia la sua carriera partecipando a spot pubblicitari e servizi fotografici. Dopo il diploma di maturità, Nina decide di iscriversi al college per laurearsi in sociologia, progetto che non porterà a termine per dedicarsi al cinema.

Nina Dobrev: carriera e film

I primi riconoscimenti arrivo con il film Away from her-Lontano da Lei, interpretando il ruolo di Mia Jones, una teenager alle prese con la maternità nella fiction Degrassi: The Next Generation.

Nel 2009, invece, Nina Dobrev vestirà i panni di Elena Gilbert e Katherine Pierce in TVD. Dopo una collaborazione durata ben 6 stagioni, la ragazza deciderà di prendersi una pausa per poi tornare nella puntata finale dell’ottava e ultima stagione. Nel 2018, si dedica a progetti minori, recitando nel family tv show Fam.

Nina Dobrev: vita sentimentale da Somerhalder a Powell

Nonostante Nina Dobrev non ami parlare della sua vita privata, i fan si mostrano sempre alquanto curiosi di scoprire qualcosa in più sui suoi amori. Il mondo dei tabloid è esploso quando la ragazza ha iniziato una relazione con l’attore e modello Ian Somerhalder, conosciuto sul set di The Vampire Diaries. Una storia d’amore durata, sfortunatamente, solo tre anni.

La Dobrev ha avuto un flirt con Austin Stowell e ha avuto una breve relazione con Glen Powell. Attualmente, la modella non pubblica nulla sui social riguardo la sua vita personale.