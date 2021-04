Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, questo sabato potreste avvertire un po’ di stanchezza in eccesso. A darvi questo influsso negativo sarà il transito di Mercurio nella vostra orbita astrale. Cercate di dedicarvi al relax e al recupero, per una volta potete anche rinunciare ad essere degli animali sociali.

Pensate un po’ a voi stessi, dedicatevi del tempo in solitudine o al massimo in compagnia della vostra dolce metà. Potrete almeno contare su un buono stato di salute generale, che vi potrebbe consentire anche un bell’allenamento!

Oroscopo Bilancia, 17 aprile: amore

Cari nati sotto il segno della Bilancia, cercate di dedicare qualche attenzione in più alla vostra dolce metà, potrebbe soffrire un po’ delle vostre distrazioni. Visto che dovreste essere di fronte ad una giornata all’insegna del relax, progettate qualcosa che la includa, oltre a rigenerare il vostro umore, sarà molto utile per saldare ulteriormente il vostro rapporto!

Oroscopo Bilancia, 17 aprile: lavoro

La principale causa della stanchezza che dovrebbe interessarvi nel corso di questo sabato, cari amici della Bilancia, potrebbe essere dovuto alla settimana lavorativa. Per riuscire a lasciarvi alle spalle le fatiche passate, una delle prime cose da fare è dimenticare tutte le preoccupazioni che vi hanno colpiti. Potrete pensarci nuovamente quando sarà il momento di ritornare al lavoro, per ora pensate a voi stessi!

Oroscopo Bilancia, 17 aprile: fortuna

La fortuna vi è distante in questo sabato all’insegna della tranquillità.

Non state a rimuginarci troppo su, non dovreste avvertire il bisogno di rivolgervi alla Dea bendata per ora.