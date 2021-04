Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari Capricorno, la mattina di sabato non sembra essere del tutto positiva per voi, con la particolare congiunzione di Mercurio e del Sole nella vostra orbita celeste. A soffrirne di più dovrebbero essere le vostre iniziative per la giornata, cercate di non dargli troppo peso, le cose cambieranno nel corso del pomeriggio.

Soprattutto grazie al supporto delle persone che vi stanno a cuore dovreste riuscire ad uscirne abbastanza velocemente, ma se così non fosse allora non abbattetevi e dedicatevi un po’ a voi stessi e al vostro recupero!

Oroscopo Capricorno, 17 aprile: amore

Amici single del Capricorno, è il vostro momento per brillare! Un incontro inaspettato, o una persona a voi molto vicina da tempo, potrebbe farvi nuovamente battere forte il cuore. Cercate di mantenere aperti i vostri orizzonti, le cose capitano quando meno ce le si aspetta e soprattutto dove non le si cerca!

Per chi, invece, è impegnato in una relazione sentimentale, non sembrano esserci grossi problemi o stravolgimenti all’orizzonte.

Oroscopo Capricorno, 17 aprile: lavoro

Oltre al brutto influsso che Mercurio e il Sole hanno nella vostra orbita, le scarse iniziative che vi interessano oggi potrebbero anche essere dovute ad una faticosa settimana lavorativa che vi presenta il conto. Cercate di non darci troppo peso, dovreste provare a recuperare un po’ di tranquillità per riuscire ad affrontare la prossima settimana al meglio.

Oroscopo Capricorno, 17 aprile: fortuna

Il cielo tutto sommato poco positivo che accompagnerà questo sabato, cari amici del Capricorno, avrà anche influenza sulla fortuna.

Ne oscura la vista, ostacolandone l’influsso positivo. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi, perché non significa necessariamente che siete di fronte ad una giornata sfortunata.