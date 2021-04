Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Le forze planetari che giocheranno nella vostra orbita questo sabato sembrano volervi garantire uno spirito lieto e sereno, cari amici del Leone. Il Sole e Marte splendono fortissimi, spalleggiandosi a vicenda negli influssi positivi diretti verso di voi. Grazie a loro, la vitalità e la grinta che normalmente vi animano saranno accentuate ulteriormente, permettendovi di avvertirne gli influssi soprattutto all’interno dei vostri rapporti familiari e personali.

Cercate la compagnia dei vostri cari questo sabato, non ve ne pentirete!

Oroscopo Leone, 17 aprile: amore

Il Sole all’interno della vostra orbita, cari Leone, collaborerà anche con Urano per quanto riguarda l’aspetto amoroso del vostro sabato. Ad uscirne positivamente, saranno i moti erotici, che però schiacceranno un po’ quelli sentimentali. Cercate di capire cosa serva di più alla vostra coppia, magari mettendo a tacere l’eros nel caso la vostra dolce metà vi rimproverasse alcune mancanze emotive.

Oroscopo Leone, 17 aprile: lavoro

Il lavoro potrebbe avervi stancati un po’ nel corso della settimana appena passata, ma ora dovreste cercare di andare avanti, dimenticando tutte quelle preoccupazioni. Se pensate di esservi meritati un po’ di riposo, prendetevi questo fine settimana con calma, sperimentando un po’ di tranquillità e magari poltrendo fino a tarda mattinata! Anche dai contatti umani potreste ricavare un po’ di giovamento.

Oroscopo Leone, 17 aprile: fortuna

La fortuna è attenta altrove, cari amici del Leone, e non sembrate rientrare tra i suoi interessi per questo sabato.

La giornata dovrebbe procedere al meglio, quindi evitate direttamente di sfidare la sorte alla ricerca di qualcosa di ancora migliore, va già tutto abbastanza bene così!