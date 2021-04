Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Il vostro cielo di sabato, cari amici della Vergine, sembra volervi garantire una buona serie di transiti astrali positivi! Venere, tra tutti, avrà un influsso maggiore, garantendovi un miglioramento nel tono e nell’umore generale. Dovreste, grazie a questo, trovarvi davanti ad un periodo abbastanza costruttivo per il vostro futuro e sembra che potreste iniziare a definire qualche passo da compiere nel breve periodo per incamminarvi in quella direzione.

Oroscopo Vergine, 17 aprile: amore

Questo sabato sembra però volervi mettere anche davanti ad una sfida per quanto riguarda la vita di coppia. Una piccola incomprensione potrebbe sorgere, e far scoppiare un litigio tra voi e la vostra dolce metà. Siete tra i segni più attenti al dialogo, cercate di fare fondo a questo aspetto caratteriale per risolvere anche questa questione, litigare non piace a nessuno e difficilmente risolve i problemi, ne causa solamente di altri e probabilmente anche più grossi.

Oroscopo Vergine, 17 aprile: lavoro

Dimenticate il lavoro, amici nati sotto il segno della Vergine, perché altre preoccupazioni dovrebbero tenervi occupata la mente. Ricordate sempre che essere sovrappensiero o preoccupati per altre cose non è una giustificazione per i problemi, quanto piuttosto un’altra cosa da evitare soprattutto all’interno della coppia. Ascoltate chi vi sta attorno, migliorando il dialogo, migliora anche tutto il resto.

Oroscopo Vergine, 17 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi guarda da lontano, senza però apporre la sua mano benevola su di voi.

Per questo fine settimana dimenticatevi i colpi di fortuna e cercate di evitare gli investimenti e l’azzardo fine a se stesso.