Ad Amici la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha assistito, la scorsa puntata, all’eliminazione di uno dei loro cavalli di battaglia: Enula. La giovane cantante ha perso al ballottaggio finale contro Tancredi, ma la sua esperienza nel talent può dirsi soddisfacente. Ospite oggi a Verissimo, la giovane promessa della musica rivela: “Mi godo questo nuovo inizio“.

Enula: da Amici a Verissimo

Giovane, talentuosa e dalla voce intensa e magnetica. Enula è stata una delle protagoniste dell’attuale edizione di Amici. Entrata nella scuola di Maria De Filippi, la cantante si è costruita il suo percorso nella musica sino ad approdare al serale nella squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Si è distinta nel programma per la sua timidezza e per un grande talento, oltre che per un look caratteristico, come le treccine e le macchie di colore sul suo viso a testimonianza di una spiccata personalità artistica.

Ospite quest’oggi nel salotto di Verissimo, Enula racconta a Silvia Toffanin il suo percorso ad Amici e il ritorno alla realtà dopo l’eliminazione. Un concentrato di emozioni indescrivibili per la giovane promessa della musica, pronta ora a spiccare definitivamente il volo.

Mia mamma “è fiera di me“

“La paura è la cosa da evitare, però ho avuto paura. Sono entrata ad Amici in un modo ed esco in un altro. È un percorso che ti regala una crescita anche personale ed umana, oltre che artistica“, spiega Enula rammentando il suo percorso ad Amici. Per la ragazza è stato fondamentale il supporto della famiglia, a cominciare dalla madre che non ha mai smesso di credere in lei e nel suo talento: “Mia mamma è sempre stata un po’ severa con me, forse perché vedere tua figlia nella realizzazione dei propri sogni è inimmaginabile. È fiera di me e io sono contentissima per la prima volta, perché a scuola sono sempre stata più per l’arte e per volare via“.

Conclusa l’esperienza ad Amici, per Enula è tempo adesso di focalizzarsi sul presente e sui progetti futuri: “Mi manca già tutto ma mi godo anche il mio presente, che è importante. Mi godo questa uscita e questo nuovo inizio“.