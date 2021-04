Sabato 17 aprile 2021 riparte la caccia al montepremi che toccherà la cifra più alta di tutta Europa superando la quota di 138 milioni di euro. Segui l’estrazione del SuperEnalotto a partire dalle ore 20:00

Estrazione Supernelotto: i dati dell’ultima estrazione

Continua a salire vertiginosamente il montepremi del SuperEnalotto, arrivato a posizionarsi al primo posto delle lotterie di tutta Europa, continuando ad alimentare i sogni di molti giocatori italiani che sfideranno la fortuna. Nello scorso concorso, quello numero 45 del 2021, il montepremi messo in palio ha appena superato i 140 milioni di euro tra premi messi in palio per il sorteggio della sestina vincente e delle combinazioni con il numero SuperStar.

La combinazione vincente di giovedì 13 aprile 2021 non ha saputo regalare a nessuno il primo premio ma nonostante ciò non sono mancate le soddisfazioni per chi ha centrato gli altri tipi di combinazioni vincenti. Non sono stati messi a segno né 6 né 5+1 ma si sono state registrate ben 5 giocate in grado di mettere a segno il punteggio 5, che è valso appena qualcosina in più di 33 mila euro. Nel gioco del SuperEnalotto è anche possibile riscuotere delle vincite istantanee, del tutto casuali e assegnate dai terminali di gioco, che erogano un premio istantaneo da 25 euro in base ad un quadrato magico riportato sulla stampa della ricevuta.

Per sapere se si ha diritto ha ritirare la somma di 25 euro basta controllare la ricevuta del SuperEnalotto e verificare subito il risultato:

– Se hai vinto basta consultare il dettaglio del concorso, il numero dei vincitori e i premi assegnati per ogni categoria;

– Se non hai vinto, potrai sempre ritentare la fortuna al prossimo concorso: in palio ci come sempre tante tipologie di vincita.

Nel concorso di giovedì 15 aprile le vincite istantanee hanno superato la somma totale di 363 mila euro.

Inoltre, come accade ad ogni estrazione, alla combinazione vincente era affiancato anche il numero SuperStar, che dà la possibilità di aumentare le vincite a seconda del punteggio messo a segno, ed in questa occasione è stato messo a segno il punteggio di 4 Stella per un numero di 7 fortunati giocatori che è valso loro di poco più di 31 mila euro.

Estrazione SuperEnalotto: tutte le vincite di giovedì 15 aprile 2021

Riportiamo qui sotto nel dettaglio tutte le vincite che si sono verificate dopo l’ultima estrazione, ricordando prima la combinazione vincente e poi presentando tutti i premi vinti:

La sestina vincente: 12, 33, 44, 71, 72, 80;

Numero Jolly: 69;

Numero Superstar: 12.

SUPERENALOTTO:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 6 Punti 5 33.699,18 € 651 Punti 4 315,75 € 23.212 Punti 3 26,69 € 363.596 Punti 2 5,29 €

SUPERSTAR:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 7 4 Stella 31.575,00 € 196 3 Stella 2.669,00 € 2.725 2 Stella 100,00 € 15.799 1 Stella 10,00 € 28.664 0 Stella 5,00 €

VINCITE IMMEDIATE:

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 14.551 363.775,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.