Come il Principe Harry, anche il Principe William ha omaggio il duca di Edimburgo il Principe Filippo. Entrambi i comunicati, usciti contemporaneamente per volere dei fratelli, hanno ricordato l’uomo di servizio ma anche il nonno.

William insieme ad Harry e al padre, il Principe Carlo, seguirà il feretro del nonno nel corteo funebre fino alla St. George’s Chapel.

L’omaggio di William al Principe Filippo

Un lungo post, accompagnato da una tenera foto del Principe Filippo in versione bisnonno, seduto su un calesse insieme al piccolo George. L’immagine è stata accompagnata da una lunga didascalia: “I cento anni di vita di mio nonno sono stati definiti dal servizio al suo Paese e al Commonwealth, alla Regina e alla sua famiglia.

Mi sento fortunato ad averlo avuto come guida nella mia vita adulta, sia nei periodi belli che in quelli brutti. E sarò sempre grato che mia moglie abbia avuto così tanti anni per conoscere mio nonno e per la gentilezza che lui le ha sempre dimostrato”.

Il ricordo di nonno Filippo

Il post poi ha virato sul ricordo che William porterà sempre con sé del nonno: “Non darò mai per scontate le memorie speciali dei miei bambini, che ricorderanno sempre i giri in calesse col bisnonno e il suo contagioso senso dell’avventura mescolato al suo incredibile senso dell’umorismo!

”

“Mio nonno è stato un uomo straordinario, parte di una generazione straordinaria. Catherine e io continueremo a fare ciò che lui voleva e a supportare la regina nei prossimi anni. Mi mancherà il nonno, ma so che lui avrebbe voluto che andassimo avanti con il lavoro”.

Nelle ultime ore sono state rese pubbliche alcune immagini scattate dalla duchessa di Cambridge, Kate Middleton, durante un’estate al castello di Balmoral, dove la Regina e il duca di Edimburgo sono stati immortalati come nonni circondati da una schiera di pro-nipotini.

