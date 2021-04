Sabato 17 aprile 2021 riprenderà la caccia alla cinquina vincente che mette in palio il premio di 1 milione di euro del Million Day. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00

Million Day: come si vince

Ogni giorno il Million Day mette in palio numerosi premi per i fortunati giocatori che saranno in grado di mettere a segno una giocata vincente. Dopo aver compilato la propria giocata, che sia direttamente in ricevitoria o attraverso i canali telematici e online appositi, i giocatori prendono parte all’estrazione con i 5 numeri scelti tra quelli che vanno dal numero 1 al numero 55.

Il gioco garantisce vincite a partire da 2 numeri indovinati sui 5 estratti, garantendo la somma di 2 euro. Le combinazioni giuste che vengono indovinate premiano chi azzecca 2, 3, 4 o 5 numeri scelti. Sebbene il Million Day dia la possibilità di mettere a segno vincite per ingenti somme, fino a 1 milione di euro partendo da solo 1 euro, c’è da tenere sempre bene a mente quali sono le probabilità di indovinare le combinazioni vincenti.

Come riportato dal sito di Lottomatica, le probabilità di uscita dei numeri scelti dal giocatore sono le seguenti:

Probabilità che escano 2 numeri fortunati: 5,6% cioè 1 su 17,7

cioè 1 su 17,7 Probabilità che escano 3 numeri fortunati: 0,4% cioè 1 su 284

cioè 1 su 284 Probabilità che escano 4 numeri fortunati: 0,007% cioè 1 su 13.915

cioè 1 su 13.915 Probabilità che escano 5 numeri fortunati: 0,00003% cioè 1 su 3.478.761.

I premi messi in palio per le combinazioni vincenti sono i seguenti e sono sempre fissi, dato che il Million Day non è una lotteria a Jackpot crescente ma mantiene sempre gli stessi premi anche a seguito della vincita massima:

Numeri Premi 2 2 € 3 50 € 4 1.000 € 5 1.000.000 €

Million Day: le ultime estrazioni

Nelle ultime estrazioni del Million Day non si sono registrate vincite significate a parte quella di lunedì 12 aprile 2021 quando un giocatore in Abruzzo è diventato il quarto milionario del mese di aprile.

Di seguito in tabella si troveranno le ultime estrazioni tenutesi per i concorsi del Million Day:

GIOVEDÌ 15 APRILE 2021 14 17 25 45 46 MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021 22 36 38 44 46 MARTEDÌ 13 APRILE 2021 2 18 22 34 55 LUNEDÌ 12 APRILE 2021 4 5 9 13 54 DOMENICA 11 APRILE 2021 7 15 16 23 38 SABATO 10 APRILE 2021 14 16 24 41 53 VENERDÌ 9 APRILE 2021 5 7 13 34 38 GIOVEDÌ 8 APRILE 2021 18 27 28 31 40 MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 4 38 47 50 54 Le estrazioni degli ultimi 10 concorsi de Million Day.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.