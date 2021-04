Tornato in Inghilterra per il funerale del Principe Filippo, duca di Edimburgo, il Principe Harry ha rilasciato un nuovo comunicato stampa in onore sia del Principe sia del nonno. Parole che non sono solo un omaggio ai lunghi anni di servizio svolti da Filippo, ma anche al nonno tanto amato.

Il comunicato è uscito contemporaneamente a quello pubblicato dal Principe William, su accordo preso dai fratelli, per omaggiare insieme Filippo.

Il ricordo del Principe Harry per nonno Filippo

Un lungo comunicato stampa rilasciato sulla homepage dell’associazione benefica Archwell, fondata dal Principe Harry e dalla moglie Meghan Markle.

Parole sentite, nelle quali Harry ha messo in mostra il lato umano che tanto amava di suo nonno; un uomo di carattere e di spirito. Un uomo di mare, che ha combattuto e servito la Corona per tutta la sua vita.

“Mio nonno era un uomo di servizio, onore e grande umorismo. Era autenticamente se stesso, con uno spirito molto acuto, e poteva attirare l’attenzione in qualsiasi situazione grazie al suo fascino, e anche perché non si sapeva mai cosa avrebbe potuto dire dopo” ha scritto il Principe.

Harry ha voluto ricordare che a venire a mancare non è stato solo il Principe ma anche il nonno: “Sarà ricordato come il più longevo consorte regnante di un monarca, un militare decorato, un Principe e un duca.

Ma per me, come molti di voi che hanno perso una persona cara o un nonno per il dolore di quest’anno, lui era mio nonno: maestro del barbecue, leggenda delle battute e sfacciato fino alla fine”.

La nuova homepage del sito di Archwell la fondazione di Harry e Meghan

Nonno Filippo: un punto di riferimento

Un punto di riferimento per la nonna e per tutta la famiglia: “È stato una roccia per Sua Maestà la Regina con devozione ineguagliabile, al suo fianco per 73 anni di matrimonio, e mentre proviamo ad andare avanti, so che in questo momento avrebbe detto a tutti noi, birra in mano, -Oh fatelo, andate avanti!

”

Il comunicato di Harry in ricordo del nonno

“Quindi, su queste note, nonno, grazie per il tuo servizio, la tua dedizione alla nonna e per essere sempre te stesso. Ci mancherai moltissimo, ma sarai sempre ricordato dalla nazione e dal mondo. Meghan, Archie e io (così come la tua futura pronipote) avremo sempre un posto speciale per te nei nostri cuori “.

Che significa “Per mare per terram”

Il post di Harry si conclude con l’espressione “Per Mare, Per Terram”, in molti si sono chiesti che cosa intendesse.

Si tratta del motto della marina, nella Royal Navy è tradotto By See by Land. Il motto fu usato per la prima volta dalla marina britannica durante la Rivoluzione Americana, durante la battaglia di Bunker Hill.

La scelta di Harry di concludere così il suo omaggio al nonno è dovuta alla carriera nella marina fatta da Filippo. Il motto in latino è usato anche in Italia dalla Brigata San Marco.

