Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Per voi amici della Bilancia è arrivato il momento di dire addio all’influsso negativo di Venere dalla vostra orbita celeste! Gli influssi del Sole e di Mercurio, però, continueranno ad infastidirvi leggermente, causando qualche problema secondario. In particolar modo, dovrebbe risentirne leggermente la vostra lucidità, intaccando quindi anche le energie generali.

Anche la Luna entrerà nella vostra orbita e potrebbe farvi avvertire un umore leggermente alterato.

Oroscopo Bilancia, 18 aprile: amore

All’interno della vostra relazione, cari amici della Bilancia, la comunicazione con il partner non sembra essere al top della forma questa domenica. Se steste attraversando dei problemi e delle discussioni già da tempo, non sembra la giornata giusta per trovare una soluzione. Potreste solo finire per peggiorare ulteriormente le cose, quindi state attenti.

Presto sarà più facile parlare e risolvere i problemi.

Oroscopo Bilancia, 18 aprile: lavoro

Evitate il più possibile di pensare al lavoro nel corso di questa domenica, amici nati sotto il segno della Bilancia. La vostra lucidità mentale non è proprio in forma, pensare ai problemi passati non avrebbe alcuna conseguenza positiva. Per ora cerate di rilassarvi, magari passando un po’ di tempo con amici e parenti, la vostra ancora di salvezza!

Oroscopo Bilancia, 18 aprile: fortuna

Evitate di sfidare la sorte cari amici della Bilancia. Questa domenica non sembra essere proprio luminosissima, quindi potreste solo finire per essere ancor più delusi.

D’altronde non siete degli scommettitori, non infilatevi in questioni che non vi riguardano e pensate a ciò che veramente vi piace!