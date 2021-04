Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Seduttività e fortuna saranno le parole d’ordine della vostra domenica, cari amici del Capricorno! A garantirvi questo effetto sarà Venere non troppo distante dalla vostra orbita ed in posizione favorevole. Alcune problematiche sorte sul lavoro nel corso di venerdì potrebbero seguirvi anche di domenica, ma cercate di escluderle dalla vostra mente per vivere dei momenti di armonia assieme alle persone a voi più vicine.

Questa domenica non sembra essere neppure favorevole per quanto riguarda i viaggi o le gite, se aveste qualcosa in mente potreste essere costretti a rimandarlo.

Leggi l’oroscopo del 18 aprile per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 18 aprile: amore

Per quanto riguarda la sfera amorosa nessuna novità dovrebbe attendere chi è impegnato in una relazione stabile. Per i single, però, sembrano esserci alcune entusiasmanti possibilità alle porte, con l’influsso di Venere che influenza notevolmente l’amore.

Può darsi che non abbiate mai visto una persona della vostra cerchia stretta con gli occhi giusti, ed ora potreste iniziare ad immaginare un futuro con lei. Provate a buttarvi, qualcosa di bello potrebbe capitare grazie anche alla fortuna che vi sorregge!

Oroscopo Capricorno, 18 aprile: lavoro

Se qualche preoccupazione lavorativa vi avesse seguiti fino a questo punto del fine settimana, allora sappiate che è arrivato il momento di superarla definitivamente. Potrebbe rivelarsi difficile, ma cercate di andare a fondo perché tanto i problemi non trovano una soluzione se voi non siete fisicamente sul posto di lavoro, quindi è inutile continuare a rimuginarci su.

Oroscopo Capricorno, 18 aprile: fortuna

Amici nati sotto il segno del Capricorno, un’ottima giornata sotto il piano della fortuna vi attende domenica. Per voi amici single potrebbe concretizzarsi in alcune nuove possibilità relazionali con qualcuno che non avevate mai considerato fino in fondo. Oppure, potrebbe trattarsi anche di una piccola fortuna economica!