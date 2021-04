Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, nel corso di questa domenica sarete interessati dall’importante transito di Marte nella vostra orbita astrale. Anche la Luna, il Sole e Mercurio avranno una qualche influenza positiva nella giornata di domenica, garantendovi tutti assieme una buonissima giornata!

Tuttavia, sembrate anche essere di fronte ad un qualche tipo di litigio con qualcuno della vostra cerchia più stretta, come l’amico di una vita o un familiare, state attenti!

Oroscopo Gemelli, 18 aprile: amore

Per quanto riguarda l’amore, la giornata di domenica non sembra essere del tutto positiva per voi amici del Gemelli impegnati in una relazione stabile. Potreste pensare che il vostro partner non vi dimostri completamente i suoi sentimenti, e questo sembra infastidirvi abbastanza. Cercate di affrontare il problema per ridurre la distanza che vi separa dalla vostra dolce metà!

Oroscopo Gemelli, 18 aprile: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, cari amici dei Gemelli qualche nuova possibilità sembra pararvisi davanti anche nel corso di questa domenica! Infatti, che qualcuno a voi vicino o una nuova conoscenza potrebbe proporvi una nuova posizione lavorativa, magari più interessante rispetto a quello che fate ora. Se non foste completamente soddisfatti, allora pensateci bene perché potrebbe essere veramente un’ottima opportunità!

Oroscopo Gemelli, 18 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi garantisce un po’ del suo influsso benefico, purché sappiate non pretendere troppo da lei.

Potrebbe concretizzarsi in nuove entusiasmanti possibilità per i single, o potrebbe essere proprio quella nuova offerta lavorativa. Insomma, guardatevi un po’ attorno senza cercare di forzarla.