Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Nel corso di questa domenica, cari amici del Leone, potrete contare ancora sull’appoggio di alcuni importanti pianeti favorevoli! Potreste sentirvi un po’ giù d’umore, ma nulla di cui dobbiate preoccuparvi veramente. Cercate solo di sorridere, godendovi questo tempo di qualità assieme alle persone che vi fanno stare bene!

Nel caso siate impegnati in una relazione stabile, occhio a come vi muovete, perché la vostra suscettibilità sembra leggermente accentuate.

Oroscopo Leone, 18 aprile: amore

Amici nati sotto il segno del Leone che da tempo vivete una relazione stabile, qualche piccolo problema potrebbe attendervi alle porte di domenica. Nulla che causerà troppi stravolgimenti nella vostra vita, ma potreste avere un po’ di difficoltà nella comunicazione con la vostra dolce metà. Buone prospettive per i single che da tempo covano un sentimento per qualcuno, le stelle favoriscono le nuove storie, potreste provare a buttarvi!

Oroscopo Leone, 18 aprile: lavoro

Carissimi Leone, se il vostro lavoro procede al meglio, non dovreste aspettarvi grandi preoccupazioni nel corso di questa domenica. Tuttavia, sembra che dobbiate prestare leggermente più attenzioni alle economie domestiche, alcuni problemi sembrano essere alle porte nel corso del mese e trovarvi senza fondi potrebbe peggiorarli di parecchio.

Oroscopo Leone, 18 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi appoggia solo marginalmente questa domenica, ma non vuole certamente mettervi i bastoni tra le ruote.

Il suo principale influsso sembra che possa essere avvertito nel vostro stato di salute generale, che dovrebbe migliorare per tutto il corso del mese!