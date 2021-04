Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, questa domenica vi attende un cielo un po’ complicato. Alle porte non dovrebbero esserci grossi problemi o stravolgimenti, ma i transiti astrali non sono neppure tutti favorevoli. A causa di Marte e della Luna dissonanti, le vostre relazioni potrebbero attraversare un paio di complicazioni per via del vostro umore irritabile e nervoso. Oltre a questo, dovreste avvertire anche un carico abbastanza pesante di stress, che si rifletterà nella vostra voglia di intraprendere nuove strade e avviare piani.

Buone possibilità per i single.

Oroscopo Pesci, 18 aprile: amore

Cari Pesci impegnati in una relazione, questa domenica non porterà miglioramenti o peggioramenti alla vostra vita. Forse il vostro umore non proprio alle stelle potrebbe riflettersi leggermente nella vostra dolce metà, ma ormai vi conosce e sa capire quando non è giornata!

I single, invece, verso il tardo pomeriggio potrebbero sentirsi rinvigoriti e pronti a mettersi in gioco. Anche se le stelle non vi favoriscono completamente, provate comunque a buttarvi per vivere qualcosa di nuovo ed emozionante, anche se breve.

Oroscopo Pesci, 18 aprile: lavoro

Cercate di non farvi attanagliare dalle preoccupazioni lavorative nel corso di questa domenica. Siete già abbastanza irritabili e poco solari, non ha senso peggiorare la vostra condizione per cercare soluzioni ai problemi passati o futuri. Avete ancora un giorno di riposo da dedicare a voi stessi senza pensare al lavoro, cercate di approfittarne!

Oroscopo Pesci, 18 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non riuscirà ad avere un influsso completo nella vostra domenica, amici nati sotto il segno dei Pesci. Potrebbe magari darvi una piccola spintarella in un paio di momenti più complicati, giusto per permettervi di andare oltre, ma nulla di più e neppure di estremamente positivo.