Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Voi amici del Sagittario non vi trovate davanti ad una domenica proprio limpida. Venere avrà un’influenza negativa su di voi e sarà fiancheggiato dalla Luna e da Marte. Questi tre pianeti influenzeranno la vostra giornata, rendendovi poco lucidi ed abbastanza irritabili. Con questo umore la risoluzione dei problemi che potrebbero interessarvi non sembra essere facilitata, ed ogni tanto potrebbe rivelarsi un’idea migliore isolarsi per cercare di ristabilire il proprio ordine mentale, andando oltre ai pensieri negativi.

Leggi l’oroscopo del 18 aprile per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 18 aprile: amore

Per quanto riguarda le relazioni stabili, alle porte non ci sono grossi problemi o novità. Se vivete un legame stabile e profondo, magari cercate il supporto del vostro partner per superare questa giornata senza subire contraccolpi. Voi amici single, invece, potreste magari considerare di accantonare per un attimo la vita sociale e la ricerca della vostra dolce metà, gli astri non sono favorevoli e voi siete poco affabili.

Oroscopo Sagittario, 18 aprile: lavoro

Il lavoro potrebbe entrare prepotentemente nelle domeniche di voi amici del Sagittario che avete un’attività vostra o siete liberi professionisti. Non dovrebbe trattarsi di nulla di troppo problematico, ma potreste essere chiamati voi a risolvere i problemi di qualcun altro. Cercate di sbrigarvela in fretta, in modo da poter tornare a pensare a voi stessi e al vostro benessere!

Oroscopo Sagittario, 18 aprile: fortuna

La fortuna è un po’ distante dalla vostra orbita celeste, cari nati sotto il segno del Sagittario.

Non è nulla di cui dobbiate preoccuparvi, perché le occasioni in cui potreste rivolgervi alla Dea bendata saranno pochissime questa domenica.