Akash, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, torna a far parlare di sé. Il modello ed ex naugrafo dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi è andato ospite nel salotto di Canale 5 per chiarire alcuni punti della sua vita che sono stati recentemente al centro del gossip.

A partire dal colore dei suoi occhi al suo passato difficile causato da una forte depressione che lo ha portato ad avere attacchi di panico molto forti e una grande perdita di peso.

Akash attacca Giacomo Urtis e risponde alle critiche

Il modello è entrato in studio con un in mano il suo passaporto, invitando Barbara d’Urso a controllare i timbri e i visti per vedere che lui in Marocco ad operarsi non c’è mai stato.

“Penso che per andare in Marocco serve un visto no? Quindi voglio rispondere a Giacomo Urtis sull’operazione agli occhi, ecco il mio passaporto puoi controllare”.

La questione del colore degli occhi riguarda alcune dichiarazioni fatte da Giacomo Urtis durante una puntata di Live, nella quale ha parlato della Bright Ocular, operazione nella quale viene inserita una lente colorata dentro l’occhio. Intervento che, ha spiegato Urtis, non si fa in Europa perché vietato.

“Giacomo Urtis da che pulpito dice a me queste cose, lui che..

vabbè non farmi dire” ha detto Akash riferendosi alle operazioni di chirurgia estetica alle quali si è sottoposto.

Il mistero degli occhi di Akash

Sulla questione del colore degli occhi di Akash, è stata ricordata una lettera di una persona che lo ha conosciuto nell’infanzia che ha affermato che i suoi occhi sono in realtà neri e lo sono sempre stati, perciò le foto recenti di lui con gli occhi scuri sarebbero vere. Anche su questo il modello ha avuto una spiegazione, affermando che ingrandendo la foto al massimo si vede benissimo che gli occhi sono chiari e che qualcuno ha applicato il colore scuro con programmi di grafica.

“Non avrei fatto tutte queste campagne se i miei occhi non fossero veri” ha detto. Anche sulla foto pubblicata di lui da bambino in braccio alla zia è vera: “Non so cosa fare ormai, ogni cosa che pubblico viene criticata. Hanno scritto delle cattiverie. Quello sono io lo ammetto (…) Invidia, io ce l’ho fatta e loro no. Io penso che quando uno si mette d’impegno e arriva ad un punto, molti lo invidiano. (…) Polemica finita raga, se son così bello non è colpa mia!”

Akash e gli attacchi di panico e la dislessia

Barbara d’Urso ha poi preso il discorso degli attacchi di panico che Akash ha detto di aver avuto insieme ai problemi di depressione: “Ho preso tre antidepressivi e non sapevo di essere al mondo”.

Anche sulla questione della dislessia, che gli causa spesso incomprensioni con gli altri, ha detto che è un problema che ha da tempo.

Sulla lite con Iva Zanicchi ha poi detto che si sono chiariti, lei gli avrebbe detto: “Sei bellissimo e un bravo ragazzo, lei mi ha capito”.

