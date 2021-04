Carolyn Smith non manca di seguire una sola puntata di Amici, dopo aver preso più volte le difese di Alessandra Celentano e aver commentato le esibizioni di Martina, la severissima giudice di Ballando con le Stelle si è fatta sentire ancora una volta.

Questa volta nel mirino della Smith c’è stato De Martino che ha sostenuto Lorella Cuccarini nella scelta di non far sfidare Martina con Serena sul Charleston.

Carolyn Smith riprende Stefano De Martino

Tutto è partito dalla sfida lanciata dalla Celentano alla Cuccarini, che inizialmente prevedeva Serena e Martina sfidarsi sulle note di un Charleston. La Cuccarini ha però scelto di non far esibire Martina e, così facendo ha messo in gioco Alessandro; questa scelta è stata compresa e appoggiata da De Martino che è stato concorde con lei sul fatto che quel tipo di ballo prevedesse una basa più che solida di danza classica.

Proprio a tal proposito è intervenuta Carolyn Smith che ha bacchettato il giudice: “Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth!” ha esordito.

“La carica istintiva della musica jazz, unita all’eccentricità dei passi, dovette infatti sembrare ai benpensanti, più che una liberazione dagli schemi precedenti in nome di una nuova spontaneità, una sorta di delirio collettivo.

Non potevano certo immaginare che il charleston era solo il punto di partenza di un’evoluzione del ballo – o meglio di una rivoluzione – che nata dall’incontro con la musica afroamericana avrebbe generato nell’arco di qualche decennio fenomeni quali il boogie woogie e il rock n roll e Jive, wing, smooth etc’. Il Charleston si è sviluppato nel Ballroom e Latin World. Poi, inoltre, il Charleston è ballato da uomini e donne.

Non solo donne. Per finire, la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del Latin America International style” ha concluso Carolyn Smith.

I fan vogliono Carolyn Smith in giuria

Il commento di Carolyn Smith ha mandato in delirio i fan sui social che ne hanno accoratamente richiesto la presenza alla prossima edizione di Amici, seduta sulla poltrona della giuria.

