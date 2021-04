Al funerale del Principe Filippo, Meghan Markle è risultata la grande assente. Una scelta giustamente motivata dal fatto che l’avanzato stato di gravidanza, combinato con i precedenti problemi di salute, sconsigliassero alla duchessa di Sussex un viaggio in aereo.

Così Meghan Markle ha seguito la funzione a distanza, dalla California, ma ha voluto essere presente con i gesti, ovvero con una corona di fiori e un biglietto per l’amato e compianto Principe Filippo.

Meghan Markle assente al funerale del principe Filippo

L’assenza della duchessa di Sussex non è passata inosservata ma non ha fatto discutere, si può dire che l’argomento “scottante” sia stato poco trattato dai tabloid e dai giornali britannici considerato che, nei giorni precedenti, l’attenzione dei britannici era concentrata sull’onorare la memoria dello scomparso Principe Filippo.

In molti hanno supposto che la decisione di Meghan a restare in California avesse un retroscena diverso rispetto a quello della salute, evitare appunto che tutta l’attenzione si concentrasse su di lei dopo l’intervista scandalo rilasciata ad Oprah. Meghan però ha voluto far sentire la sua presenza durante le esequie.

Una corona di fiori e un biglietto scritto a mano

Il portavoce della duchessa ha fatto sapere che Meghan Markle ha seguito la funzione in diretta dalla California, e ha fatto arrivare a Windsor una corona di fiori e un biglietto scritto a mano.

La ghirlanda scelta da Meghan è stata un omaggio al Principe Filippo, composta infatti da:

Fiori di acanto , fiore nazionale della Grecia,

, fiore nazionale della Grecia, Fiori di eringio che rappresentano i Royal Marines,

che rappresentano i Royal Marines, Campanula simbolo di devozione e amore eterno,

simbolo di devozione e amore eterno, Fiori di rosmarino per il ricordo,

per il ricordo, Lavanda per la devozione

per la devozione Le rose per onorare giugno, mese di nascita di Filippo

La corona di fiori, commissionata da Willow Crossley che si è occupata dei fiori del funerale, è stata accompagnata da un biglietto scritto a mano da Meghan Markle, nota per la sua splendida grafia.

