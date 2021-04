A Domenica Live si parla del caso della scomparsa di Mauro Romano, il bambino scomparso più di 40 fa anni all’età di 4 anni da Racale, cittadina in provincia di Lecce. Ospite di Barbara d’Urso è Manuela Arcuri che negli anni ’90 ha avuto una relazione con lo sceicco Al Habtoor che la famiglia Romano pensa essere proprio il bambino scomparso.

L’attrice ha raccontato di aver conosciuto anche la famiglia dello sceicco e non ha dubbi sul fatto che non sia Mauro Romano.

Manuela Arcuri racconta dello sceicco

Manuela Arcuri non ha dubbi sul fatto che Mauro Romano non sia lo sceicco Al Habtoor, lei e lui hanno avuto una storia anni fa, nel 1999, durata circa un anno.

In questo lungo lasso di tempo, l’attrice ha più volte fatto visita allo sceicco a Dubai dove ha conosciuto il padre e i fratelli, per questo è convinta che non è possibile che lui sia Mauro Romano.

“Io credo che lo sceicco sia il padre biologico” ha detto Manuela Arcuri in riferimento al padre di Al Habtoor, “Non ho mai avuto dei dubbi, i tratti somatici sono gli stessi”.

Perché secondo Manuela Arcuri non è Mauro Romano

Sempre raccontando gli anni della loro relazione, Manuela Arcuri ha detto che, pur non avendo conosciuto la madre e le sorelle e senza aver visto foto di lui da piccolo: “Abbiamo avuto una storia vera, io ero innamorata (…) l’ho potuto conoscere bene.

(…) Ho visto e conosciuto anche la sua famiglia, a me dispiace tantissimo dire queste parole perché da mamma capisco il dramma che la signora Romano ha vissuto e continua a vivere, è inimmaginabile. (…) Sarei impazzita, non smetti mai di cercarlo e non te ne fai una ragione. Posso dire che quando ho conosciuto la famiglia, lui ha due fratelli e due sorelle e si assomigliano tutti tra fratelli e loro sono uguali al padre”.

