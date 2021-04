Come ogni giorno tanti giocatori sfideranno la fortuna con il Million Day per tentare di vincere un milione di euro anche oggi domenica 18 aprile 2021. Segui i risultati dell’estrazione dei 5 numeri su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: le ultime vincite

Come ogni giorno riparte la caccia ai premi messi in palio dal gioco che continua ad appassionare tanti italiani. Il Million Day, da quando è stato istituito nel 2018, è stato in grado di donare il premio più alto già 4 volte nel mese di aprile. L’ultima in ordine cronologico risale a lunedì 12 aprile 2021, quando un fortunato giocatore di Teramo, in Abruzzo, è stato in grado di indovinare tutti e 5 i numeri della combinazione vincente.

Il giocatore ha centrato la cinquina vincente grazie ad una giocata in abbonamento per 7 concorsi consecutivi, andandosi ad aggiungere ai già tanti vincitori del gioco a premi che sono stati in grado di vincere 1 milione di euro. I giocatori capaci di accaparrarsi il premio più alto sono 163 da quando il gioco è stato istituito nel 2018, aggiornando il totale dei vincitori del 2021 a ben 17 nuovi milionari.

Million Day: i numeri ritardatari

Come ogni lotteria che si rispetti anche il Million Day presenta nei suoi concorsi dei numeri che riescono a comparire in maniera assidua o che risultano essere maggiormente assenti.

Questi numeri sono comunemente detti frequenti o ritardatari, a secondo della loro frequenza di uscita nelle estrazioni di qualsiasi tipo di lotteria, che sia a Jackpot o meno. Solitamente i numeri ritardatari, quanto quelli frequenti, rappresentano una statistica interessante e stimolante tanto da incuriosire tanti giocatori delle lotterie ed in particolare quelli italiani, conosciuti per la loro scaramanzia ed attenzione. Nella tabella sotto scopriamo quali sono, precisando da quanto tempo mancano all’estrazione o in quante sono riusciti ad essere presenti:

NUMERI RITARDATARI NUMERI FREQUENTI 32 DA 49 ESTRAZIONI 46 PER 44 ESTRAZIONI 6 DA 42 ESTRAZIONI 2 PER 44 ESTRAZIONI 19 DA 31 ESTRAZIONI 27 PER 43 ESTRAZIONI 29 DA 26 ESTRAZIONI 21 PER 42 ESTRAZIONI 52 DA 23 ESTRAZIONI 51 PER 41 ESTRAZIONI 11 DA 22 ESTRAZIONI 29 PER 41 ESTRAZIONI 48 DA 21 ESTRAZIONI 17 PER 41 ESTRAZIONI 35 DA 20 ESTRAZIONI 16 PER 41 ESTRAZIONI 12 DA 20 ESTRAZIONI 37 PER 40 ESTRAZIONI 43 DA 18 ESTRAZIONI 20 PER 39 ESTRAZIONI Tabella con i maggiori numeri ritardatari (a sx) e frequenti (a dx).

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.