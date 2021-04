Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

La Luna sembra volervi garantire un buon influsso, anche se non si trova all’interno della vostra orbita celeste, cari amici della Bilancia! Grazie a lei, dovrebbero aspettarvi un paio di belle sorprese nel corso della giornata di lunedì, lasciatevi stupire dal destino! I maggiori benefici sembra che possano essere trovati principalmente all’interno dei vostri rapporti familiari e nella vita di coppia.

La positività che vi traghetterà fino a fine giornata dovrebbe garantirvi anche un buono stato di salute generale per tutta la settimana!

Leggi l’oroscopo del 19 aprile per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 19 aprile: amore

La Luna sarà la sostenitrice principale della vostra relazione, cari amici della Bilancia! Grazie al suo influsso dovreste attraversare una giornata di relax e condivisione con il vostro partner, anche se nel corso degli ultimi giorni avete affrontato qualche difficoltà.

Buone possibilità anche per i single che non cercano una relazione stabile ma un’avventura emozionante!

Oroscopo Bilancia, 19 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa sembrano esserci buone possibilità di cambiamento nell’aria! Nel caso non foste soddisfatti del vostro impiego, oppure foste disoccupati, delle buone possibilità dovrebbero concretizzarsi davanti a voi questo lunedì! Continuate a guardarvi attorno con molta attenzione, ma senza prendere decisioni di petto che potrebbero farvi pentire poco dopo.

Oroscopo Bilancia, 19 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna è distratta nella giornata di lunedì, ma sarà la Luna a garantirvene una buona dose!

Approfittate dell’influsso benefico del satellite, senza tirare troppo la corda o sperare che sia una forza esterna a rinnovarvi l’esistenza.