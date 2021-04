Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, il fortunato gruppo composto dalla Luna, Marte e Saturno interesserà la vostra orbita nel corso di questo soleggiato lunedì! Vi sentirete il centro delle attenzioni di tutti, cercando di mettervi un po’ in mostra per fare una bella impressione, accompagnati da un’energia vitale che si rifletterà in chi vi sta a guardare!

Grazie, infine, al supporto di Venere che vi osserva da lontano, potrete contare anche su una buona resistenza, che vi permetterà di non farvi abbattere dai piccoli e grandi problemi del quotidiano.

Oroscopo Gemelli, 19 aprile: amore

Dovrebbe aprirsi, per voi Gemelli impegnati in una relazione stabile, un periodo all’insegna della sintonia con il vostro partner! Potreste arrivare addirittura ad un nuovo livello della vostra vita assieme entro la fine del mese! Amici single alla ricerca dell’amore eterno, forse in questo lunedì potrebbe essere meglio mettere un attimo in pausa le vostre ricerche.

Piuttosto, buttatevi in qualche piccola avventura emozionante, divertirsi è importante!

Oroscopo Gemelli, 19 aprile: lavoro

Grazie al buon Mercurio dovreste riuscire a fare un figurone oggi in ufficio. Colleghi e superiori dovrebbero guardarvi con occhi interessati, apparendogli più simpatici e attivi grazie ai buoni influssi che vi governano! Grazie, poi, ai grandi sforzi che avete fatto nell’ultimo periodo non dovreste neppure trovarvi davanti ad un carico di lavoro eccessivamente pesante!

Oroscopo Gemelli, 19 aprile: fortuna

La fortuna sembra configurarsi in molte forme per voi nel corso di questo luminoso lunedì! La vita sentimentale procede abbastanza bene, ed anche se per i single non ci sono grosse possibilità alle porte non significa che la giornata sia meno piacevole. Così come anche sul posto di lavoro non sembrano esserci problemi o inghippi.