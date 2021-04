Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, questa nuova settimana di aprile vi farà tornare briosi e pimpanti come siete normalmente! Grazie alla Luna le vostre emozioni positive saranno esaltate e favorite, in una giornata in cui a fare da padroni saranno i vostri vari rapporti. Potreste iniziare magari a programmare qualche viaggio per il futuro, verso mete da sogno con la vostra famiglia o la dolce metà.

Il Sole e Mercurio vi garantiranno una rinnovata forma fisica, che si ripercuoterà sulle energie che animeranno la vostra giornata!

Oroscopo Leone, 19 aprile: amore

Cari Leone impegnati in una relazione stabile, ultimamente avete sentito un po’ di monotonia nel vostro rapporto? Bene, nulla di cui dobbiate preoccuparvi, perché questo lunedì sembra aprire un periodo di felici rinnovamenti, che vi faranno dimenticare tutta la noia che potreste aver avvertito!

Cercate solo di non farne un grosso problema con il vostro partner, solo con il supporto di entrambi riuscirete ad andare oltre a questa cosa!

Oroscopo Leone, 19 aprile: lavoro

Amici nati sotto l’impetuoso Leone, questo lunedì vi metterà in una posizione veramente favorevole in ufficio! Riuscirete a conquistare la fiducia di tutti coloro che ancora non credono in voi, dimostrando le enormi qualità che avete e l’impegno che potete mettere anche nelle cose più piccole! L’efficienza sarà alle stelle, approfittatene per dare ancora di più!

Oroscopo Leone, 19 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, però, attualmente sembra essere impegnata altrove.

Non pretendete troppo dal destino in questi momenti in cui i campi della vostra vita procedono abbastanza bene, rischiate solo di alzare troppo le vostre aspettative rimanendo poi delusi.