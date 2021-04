Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, la positività soffia di nuovo forte sulle vostre vele! Parecchi transiti positivi vi attendono questo lunedì, rendendovi ancora una volta uno dei segni più fortunati della giornata! Ma le giornate con influssi esclusivamente positivi sono ormai passate e il transito della Luna e di Marte non troppo lontano da voi potrebbe causarvi qualche fastidio.

Potreste sentirvi più nervosi del solito e intenzionati a creare qualche problema non necessario, ma non preoccupatevi, perché in serata le cose potrebbero migliorare!

Oroscopo Pesci, 19 aprile: amore

Amici dei Pesci alla ricerca dell’amore eterno, la giornata di lunedì sembra volervi dare qualche importante possibilità! Un rinnovato sex appeal dovrebbe accompagnarvi fino a sera, dandovi la possibilità di buttarvi in qualcosa di nuovo senza alcuna preoccupazione.

Nettuno, poi, sembra volervi garantire le possibilità di incontro necessarie per riuscire nella vostra impresa!

Oroscopo Pesci, 19 aprile: lavoro

Plutone, invece, sosterrà la vostra giornata lavorativa, cari amici nati sotto il segno dei Pesci! Nuove collaborazioni, contratti e progetti sembrano essere alle porte, purché sappiate cogliere i segnali del destino. Se ambite a qualche rinnovamento nella vostra carriera, questo è il momento migliore per puntare la vostra prua in quella direzione, ma senza affrettare i tempi!

Oroscopo Pesci, 19 aprile: fortuna

In questa bella giornata anche il supporto della fortuna non vi mancherà!

Il suo influsso non vi garantirà gli strumenti per svoltare completamente qualche aspetto, ma potrebbe essere fondamentale per riuscire a superare quel nervosismo che dovrebbe interessarvi in mattinata.