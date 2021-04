Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La vostra giornata di lunedì non sembra essere del tutto positiva, cari amici del Sagittario. Potreste sentirvi poco invogliati dal relazionarvi con chi costella la vostra vita a causa dell’influsso negativo della Luna. Oltre a questo, dovrebbero accompagnarvi anche alcuni alti e bassi nell’umore che potrebbero riflettersi sia nel rapporto di coppia che in quello con i vostri colleghi e superiori, quindi occhio a cosa dite o fate.

Leggi l’oroscopo del 19 aprile per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 19 aprile: amore

Per chi di voi è impegnato in una relazione stabile, questo lunedì sarà importante dosare molto bene sia le parole, che i comportamenti. Un piccolo passo falso potrebbe causare un litigio che inevitabilmente si ingrandirà a dismisura, quindi cercate di rimane al sicuro! Ottime possibilità, però, per voi single del segno che potrete contare sul supporto di Saturno per sfoggiare alcune doti seduttive che neppure sapevate di avere!

Oroscopo Sagittario, 19 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro le cose dovrebbero procedere abbastanza bene, pér lo più all’insegna della noia e monotonia. Anche in questo caso, però, occhio al vostro umore perché potreste rischiare di sollevare polveroni per un non nulla a causa sua. Cercate di rimanere calmi e vedrete che le cose non potranno che andare per il meglio!

Oroscopo Sagittario, 19 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna ha una sorpresa in serbo per voi nella serata di lunedì! Grazie a questa sembra che anche il vostro umore ne uscirà giovato, permettendovi di passare una bella serata in compagnia di chi preferite!