Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Amici della Vergine, dovreste trovarvi davanti ad una giornata abbastanza favorevole, con gli influssi positivi di Venere e Plutone dalla vostra parte! La gentilezza guiderà tutti i vostri passi e le parole nel corso di questo lunedì, permettendovi di apparire altruisti ed amabili agli occhi degli altri.

L’intuito che contraddistingue il vostro segno sarà particolarmente accentuato, ma a causa dell’opposizione della Luna nella vostra orbita, potreste avvertire un po’ meno lucidità nelle decisioni che prendete.

Oroscopo Vergine, 19 aprile: amore

Un grosso contraccolpo dell’opposizione della Luna potreste avvertirlo nella vostra relazione stabile, cari amici della Vergine. La sintonia tra voi potrebbe non essere al massimo della forma nel corso di lunedì, forse a causa di qualcosa o qualcuno di esterno alla relazione. Cercate di parlare con il cuore in mano, senza farvi sopraffare dalla negatività, le soluzioni sono semplici da trovare quando si cercano veramente!

Oroscopo Vergine, 19 aprile: lavoro

La giornata lavorativa dovrebbe procedere abbastanza a gonfie vele, amici nati sotto il segno della Vergine! Forse i rapporti tra colleghi non sono proprio al massimo, ma finché non sorgono litigi allora non ci sono grosse cose da temere. La giornata dovrebbe lasciarvi sulle spalle una buona dose di stanchezza, ma anche un grosso senso di soddisfazione per quanto siete riusciti a concludere!

Oroscopo Vergine, 19 aprile: fortuna

La fortuna è con voi, ma non vuole rendere chiaro in quale campo si farà viva questo lunedì.

Magari una piccola svolta economica potrebbe concretizzarsi in giornata, o una serie di eventi fortunati vi lascerà un buon umore che vi farà affrontare tutto con più serenità!