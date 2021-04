È uno dei volti femminili più affascinanti della televisione e dello spettacolo, protagonista di numerose pellicole e programmi televisivi. Stiamo parlando di Rocío Muñoz Morales, modella e attrice spagnola e compagna da molti anni dell’attore Raoul Bova. Ripercorriamo insieme la sua carriera e la love story con l’attore che ha fatto e fa ancora sognare.

Rocío Muñoz Morales: vita e carriera

Rocío Muñoz Morales è nata a Madrid il 10 giugno 1988 e la sua carriera prende subito il via dal mondo della danza. Studia ballo sin da piccola e, dopo lunghi anni di gavetta, spicca il volo nel 2006 quando prende parte al tour mondiale di Julio Iglesias.

La sua carriera sul piccolo schermo inizia con la partecipazione all’edizione spagnola di Ballando con le stelle, per poi trasferirsi in Italia. Intraprende anche una carriera da modella posando per le più illustri riviste di moda, come Elle, Vogue e Woman.

Il successo in Italia arriva nel 2012 nella commedia Immaturi – Il Viaggio di Paolo Genovese. Ma l’occasione che le ha consentito di farsi conoscere al grande pubblico è la partecipazione, nel 2015, al Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice di Carlo Conti. Importante anche il suo successo nel cinema: Rocío è stata volto di Natale da Chef di Neri Parenti nel 2017 e del cortometraggio di Gabriele Muccino Calabria terra mia.

L’amore con Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales è sentimentalmente legata all’attore Raoul Bova dal 2011. Galeotto è stato il set di Immaturi – Il viaggio, cui entrambi hanno preso parte e da quel momento la coppia non si è mai più divisa. Entrambi hanno capito di essere fatti l’una per l’altro e, dal loro amore, sono nate due figlie: Luna nel 2015 e Alma nel 2018.

Nel corso degli anni la coppia ha dimostrato un grande affiatamento e un amore forte e solido, nonostante le numerose voci di crisi.

Fondamentale è stato il loro contributo durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19: entrambi hanno infatti aiutato l’unità operativa della Croce Rossa Italiana.