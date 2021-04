Sebbene siano trascorsi 5, 6 anni da quel messaggio trovato in maniera alquanto spiazzante sul cellulare del marito, Caterina Collovati non ha mai digerito il modo in cui la Salemi, che ai tempi stava lavorando fianco fianco a suo marito in Albania per una trasmissione televisiva, si era rivolta a lui. Un “amore” del tutto confidenziale che fa anche parte del vocabolario quotidiano di Giulia Salemi ma che ai tempi aveva turbato la Collovati che dopo anni, davanti a Barbara d’Urso e davanti alla Salemi, ha voluto togliersi il sassolino dalla scarpa.

A scanso d’equivoci però, nella puntata di ieri pomeriggio di Domenica – Live è intervenuto il diretto interessato di quel messaggio, Fulvio Collovati, andando a chiarire ancor meglio tutte le dinamiche.

Caterina Collovati, Giulia Salemi e quel vecchio sms al marito Fulvio

Non c’era nulla di quei messaggi e dietro quell’ “amore“ che Giulia Salemi gli aveva scritto qualche anno fa. Riprendendo i fili del discorso infatti, era stata Caterina Collovati a manifestare fastidio per un episodio accaduto ben 6 anni fa, quando la Salemi e il marito Fulvio erano colleghi per una trasmissione televisiva: “Mi aveva veramente infastidito il tuo atteggiamento.

Circa cinque-sei anni fa tu hai fatto un programma di calcio insieme a mio marito – si era sfogata la Collovati a Domenica – Live – Casualmente, guardando il suo cellulare, vidi dei tuoi messaggi in cui tu prendevi l’appuntamento per l’indomani per la partenza. Lo chiamavi ‘tesoro, amore’ lo invitavi a una festa di compleanno“. La Salemi, presente in studio davanti alla Collovati, in quell’occasione di fronte agli occhi della d’Urso aveva ribadito il suo utilizzo del termine “amore” in maniera indistinta, un intercalare proprio della sua persona nel rivolgersi agli altri.

A Domenica – Live interviene Fulvio Collovati

Nulla di che dunque ma la Collovati non aveva affatto digerito tanto da tornare sull’argomento: “Quando ho sentito Elisabetta Gregoraci dire che importunavi Briatore, ho detto ‘Allora la signorina ha il vizietto’.

È una roba orribile, non la fare mai più. Avvicinarsi agli uomini sposati è una cosa indegna“, era tuonata la Collovati contro la Salemi che del tutto estranea a quella critica, aveva sottolineato tutta la sua buona intenzione. A ritornare in tempi recenti, proprio nella puntata di ieri di Domenica – Live, sull’accaduto, è stato Fulvio Collovati: “Io e Giulia abbiamo fatto 6 mesi insieme in una trasmissione in Albania.

É una ragazza simpatica. Tieni presente che viaggiavamo tutte le settimane insieme. Non solo io e lei, c’erano anche altri calciatori – ha raccontato l’ex del calcio – É una ragazza simpatica, penso che non abbia fatto nulla di male. Ha lasciato un messaggio. É chiaro che si instaura confidenza“.