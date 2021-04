Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Carissimi Acquario, nel corso di martedì dovreste poter contare sull’appoggio di due importanti pianeti, Mercurio e Plutone! Grazie al loro supporto, la vostra naturale arguzia e la capacità di cavarvela in ogni situazione dovrebbero essere accentuate, permettendovi di passare una buona giornata sotto il piano lavorativo.

Uno spirito allietato vi accompagnerà fin dalle prime ore della giornata, assieme ad una rinnovata forza di carattere ed una simpatia unica che permetterà grandi conquiste ai single!

Leggi l’oroscopo del 20 aprile per tutti i segni

Oroscopo Acquario, 20 aprile: amore

Amici single dell’Acquario, la giornata di martedì si configura come particolarmente positiva per voi! Oltre ai pianeti che vi donano la grinta e la spinta per mettervi in gioco, anche Marte vi sostiene, donandovi delle capacità seduttive che non sapevate di avere. Cercate di buttarvi nelle cose, senza rimuginarci sempre troppo su, accettando quell’invito o quell’uscita anche se potrebbe sembrarvi poco stimolante, non si sa mai cosa possa nascere!

Oroscopo Acquario, 20 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, cari amici dell’Acquario, i transiti astrali che vi attendono sembrano volerla rendere positiva e all’insegna della produttività. Grazie alle grandi forze astrali che vi accompagnano, dovreste avvertire una buona dose di energie e di voglia di darvi da fare, cercate di incanalarle al meglio nel lavoro! Potreste, grazie ai grandi sforzi che sarete in grado di compiere, riuscire ad ottenere quei miglioramenti a cui tanto ambite!

Oroscopo Acquario, 20 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi accompagna, ma senza grandi influenze nella vostra giornata. Piuttosto, sembra solo volervi aiutare ad arrivare fino a sera senza inciampare in piccole questioni secondarie. Per ora tutto va già abbastanza bene, non temete!