Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Amici dell’Ariete, il cielo che vi attende martedì vede Saturno, Giove e Marte sorridervi dall’alto della vostra orbita astrale! Questa giornata dovrebbe garantirvi dei buoni momenti di unione familiare, oltre che sociale. Vi sentirete spinti ad andare incontro ai propositi che vi siete fissati per ogni aspetto della vostra vita, ma state attenti a non puntare troppo in alto.

Plutone e la Luna sono in opposizione e sembrano volervi mettere un paio di bastoni tra le ruote.

Oroscopo Ariete, 20 aprile: amore

La sfera sentimentale, in questo martedì, sembra subire la pessima influenza della Luna, rendendo le conquiste per voi single molto più difficili. Per quanto riguarda voi amici dell’Ariete impegnati in una relazione, potreste affrontare alcune difficoltà comunicative con la vostra dolce metà. Piuttosto che chiudervi in voi stessi, come siete soliti fare, cercate di chiarirvi, lasciando da parte il vostro carattere scontroso.

Oroscopo Ariete, 20 aprile: lavoro

Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo della giornata di martedì, non sembrano esserci grandi novità alle porte. Tutto dovrebbe procedere al meglio, purché riuscite a tenere a bada la vostra ambizione. Potreste, infatti, essere spinti a caricarvi di troppo lavoro pur di mettervi in mostra, ambendo a quella promozione o ad un aumento. Il rischio è che la mansioni vi schiaccino, facendovi solo fare una brutta figura.

Oroscopo Ariete, 20 aprile: fortuna

La fortuna è un po’ distante, cari amici dell’Ariete, nel corso di questo tentennante martedì.

Dovreste notarlo dal fatto che le vostre ambizioni non siano favorite, per ora mantenete un basso profilo, cercando la tranquillità dalle persone che vi circondano.