Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

La giornata non sembra essere delle migliori per voi, amici della Bilancia. I rapporti e le interazioni sociali potrebbero causarvi un paio di disturbi o grattacapi, ma cercate di non rimuginarci troppo su. Il rischio è che vi chiudiate a riccio, sfuggendo da questa o da quell’altra situazione per cercare un po’ di pace con voi stessi.

Non ci sono problemi a passare del tempo in solitudine, ma ricordate di avvertire e parlarne con chi vi sta a cuore, potrebbero preoccuparsi per voi causandovi ulteriore fastidio con le loro attenzioni.

Oroscopo Bilancia, 20 aprile: amore

L’amore è uno dei campi che potrebbe soffrire maggiormente del vostro umore poco solare. Nel caso foste impegnati da tempo, cercate solo di spiegare le vostre ragioni e otterrete il supporto incondizionato della vostra dolce metà. Se, invece, aveste da poco iniziato una relazione potreste correre il rischio di indisporre l’altra persona facendole pensare che la stiate ignorando di proposito.

State attenti a come vi muovete, avete le vostre ragioni ma gli altri devono saperle.

Oroscopo Bilancia, 20 aprile: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, invece, non dovreste incappare in grossi problemi, purché riusciate a rimanere concentrati sulle mansioni. Non brillerete di iniziativa o intraprendenza, ma l’importante è fare almeno il minimo indispensabile pur di non essere nel torto. Ci saranno giornate migliori per dare prova delle vostre capacità, rimanete pazienti per ora!

Oroscopo Bilancia, 20 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra essere parecchio distante da voi e questa giornata sottotono potrebbe esserne l’esatta riprova. Evitate di ragionarci troppo su, gli influssi astrali non dipendono dalla nostra volontà ed è impossibile mutarli a nostro favore.