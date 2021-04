Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Amici del Cancro, la Luna torna a splendere gioiosa sul vostro cielo notturno! Grazie al suo supporto, potreste riuscire a passare dei bei momenti di unione con le persone che costellano la vostra vita, che siano i familiari, gli amici o la vostra dolce metà! Occhio, però, perché in famiglia qualcuno sembra che possa rivolgersi a voi per chiarire una situazione del passato.

Fate fondo a tutta la vostra gentilezza e riuscirete ad evitare altre ripercussioni negative, d’altronde non è un problema così grosso.

Oroscopo Cancro, 20 aprile: amore

La giornata di martedì sembra essere, insomma, all’insegna dei rapporti, indipendentemente dalla loro natura. Approfittate di questi momenti di unione e felicità! Nel caso foste single, per un giorno mettete in pausa la vostra ricerca dell’amore eterno, non sembra portare a nulla per ora e dai rapporti con la vostra cerchia più stretta sembra che possiate ricavarne altrettanta felicità!

Oroscopo Cancro, 20 aprile: lavoro

Sul lavoro siete mossi da un buon impeto che dovrebbe rendervi tutto semplice e veloce. Date sempre il massimo, ma senza strafare, sono giornate abbastanza tranquille e i vostri orizzonti non sembrano promettere stravolgimenti, quindi conservate le energie! In serata, infatti, sembra che un vostro familiare voglia presentarvi il conto di una discussione passata e dovrete affrontare il problema prima che degeneri.

Oroscopo Cancro, 20 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, la Dea bendata sembra volervi garantire una piccola spintarella, cari amici del Cancro!

Potrebbe rivelarsi fondamentale per risolvere pacificamente quella questione familiare, grazie anche alla bontà e gentilezza che vi caratterizza in alcune situazioni!