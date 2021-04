Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, la vostra giornata di martedì sembra configurarsi all’insegna del riposo dal recupero dopo qualche giornata leggermente faticosa. Cercate solo di non impegnarvi troppo o di non farvi carico di troppe mansioni sul lavoro perché rischiate di ricadere nello stress.

I vostri rapporti sembrano essere favoriti, quindi provate a cercare un po’ di tranquillità dalle persone che vi fanno stare bene! Avranno sicuramente una parola di conforto per voi e vi offriranno le loro confortevoli braccia.

Leggi l’oroscopo del 20 aprile per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 20 aprile: amore

Amici del Capricorno impegnati in una relazione sentimentale, il vostro rapporto gode di un cielo decisamente sereno! Nessuno stravolgimento dovrebbe interessarvi, ed anzi potreste trovare nel supporto della vostra dolce metà la via più semplice e rapida per risollevarvi dalle fatiche degli ultimi giorni.

Per voi single gli astri non sembrano assumere una buona posizione, quindi potreste rimanere solo delusi dalla vostra ricerca dell’amore.

Oroscopo Capricorno, 20 aprile: lavoro

Il lavoro dovrebbe procedere abbastanza bene, purché non vi carichiate di troppe mansioni ed impegni. Mantenete un basso profilo, senza esigere troppo da voi stessi o puntare troppo in alto in una giornata non proprio positiva. Il rischio è che vi facciate schiacciare dal carico lavorativo, ricadendo nella noia e nello stress.

Oroscopo Capricorno, 20 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna è distratta, cari amici del Capricorno, quindi cercate di non esigere troppo dalle stelle.

Evitate gli investimenti e l’azzardo, difficilmente portano frutti e questo momento sembra non essere proprio favorevole.