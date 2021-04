Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Nella giornata di martedì, cari amici dei Gemelli, dovreste godere dell’influsso di Mercurio nella vostra orbita celeste! Grazie a lui, i rapporti con la vostra famiglia sono particolarmente favoriti e sembra che possiate passare dei momenti di allegria e unione con loro. Per quanto riguarda la sfera lavorativa sembra che possano esserci dei piccoli problemi ad attendervi, che saranno anche la causa di una notevole stanchezza in serata.

Cercate solo di tenere a bada il nervosismo e di non portarlo dentro alle mura domestiche.

Oroscopo Gemelli, 20 aprile: amore

Amici nati sotto il segno dei Gemelli, questo martedì non vi riserva grandi sorprese per quanto riguarda l’amore. Per i single non ci sono importanti conoscenze alle porte, ma solo qualche avventura occasionale. Per chi è, invece, impegnato in una relazione tutto dovrebbe procedere al meglio, purché riusciate a non far riflettere i vostri problemi lavorativi sulla vita privata, tornando a casa nervosi e scontrosi.

La vostra dolce metà può aiutarvi a superarli, se solo glielo permettete!

Oroscopo Gemelli, 20 aprile: lavoro

Un collega o un superiore sembra che possa farvi un qualche tipo di sgarro sul posto di lavoro, nel corso di questo martedì. Non è chiaro se siate voi o loro ad aver ragione, ma l’importante è che non cerchiate di imporvi facendo la voce grossa perché qualcuno potrebbe esserne infastidito e peggiorereste ulteriormente la situazione. In questi casi, è sempre meglio mordersi la lingua ed evitare di sollevare polveroni.

Oroscopo Gemelli, 20 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna è decisamente distante da voi, cari Gemelli. Evitate di stressarla o sfidarla, ne uscireste solo voi perdenti e non ne vale decisamente la pena. Cercate sempre il conforto dei vostri cari, non del destino.