Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Grazie alla buonissima posizione di Marte nella vostra orbita, voi del Leone dovreste trovarvi davanti ad una giornata abbastanza positiva per quanto riguarda i rapporti! Apparite radiosi e simpatici agli occhi di chi vi circonda, ma state attenti a non dare solo apparenza agli altri, in particolar modo sul posto di lavoro.

Potreste essere spinti, infatti, dal vivere la giornata come un momento di festa, ma avete alcuni obblighi da rispettare ed è bene non metterli mai in secondo piano!

Leggi l’oroscopo del 20 aprile per tutti i segni

Oroscopo Leone, 20 aprile: amore

Per quanto riguarda la sfera amorosa, carissimi amici del Leone, siete davanti ad una giornata davvero radiosa, sia che siate impegnati o single! La vostra gioia e simpatia avrà notevole influenza nei rapporti con la persona amata, sperimenterete un buon livello di intesa sotto un nuovo punto di vista! Voi single del segno, invece, sarete in grado di risaltare in tutti gli ambienti in cui deciderete di interfacciarvi, con una buona influenza sulle nuove conoscenze!

Oroscopo Leone, 20 aprile: lavoro

Il lavoro dovrebbe procedere abbastanza bene, ma state attenti alla vostra vena da protagonisti. Va bene divertirsi quando gli impegni lo permettono, ma nel momento in cui bisogna darsi da fare, rimboccatevi le maniche! Passare un’intera giornata a scherzare e ridere potrebbe mettervi sotto una cattiva luce con qualcuno, potrebbero pensare che vi stiate solo divertendo, trascurando le vostre mansioni.

Oroscopo Leone, 20 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi osserva, ma senza imporre la sua benevola mano sulle vostre teste.

Cercate di non scherzare con il destino, evitate le spese affrettate e gli investimenti eccessivamente azzardati, il rischio di perdere qualcosa è alto.