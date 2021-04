Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, ancora una volta siete sul podio dei segni più fortunati per la giornata di martedì! Una buona quantità di pianeti volge il loro sguardo verso di voi, influenzando in meglio i vari ambiti della vostra vita! Però, la Luna brilla molto più forte degli altri, soffiando sulle vele del cambiamento.

Grazie al suo supporto dovreste riuscire a lasciarvi alle spalle le cose che non vi piacciono, dirigendovi verso orizzonti più sereni e colorati!

Leggi l’oroscopo del 20 aprile per tutti i segni

Oroscopo Pesci, 20 aprile: amore

In amore non dovreste avere grossi problemi se la vostra relazione non ha attraversato difficoltà nell’ultimo periodo! Cari Pesci, godetevi la stabilità relazionale, perché potreste avere bisogno del supporto emotivo di qualcuno per cambiare vita, e chi meglio della vostra dolce metà? Se voi single, invece, continuate a pensare a quella persona, allora è arrivato il momento di sfidare la sorte per provare a conquistarla!

Oroscopo Pesci, 20 aprile: lavoro

La mattina vi svegliate felici di andare al lavoro? Se così fosse, allora vi aspetta una giornata abbastanza tranquilla, che non promette grossi stravolgimenti, ma neppure possibilità emozionanti. Se invece non foste felici, potrebbe essere un buon momento per guardarvi attorno, cercando orizzonti più floridi da esplorare per far intraprendere alla vostra vita la direzione a cui pensate fin da quando eravate piccoli.

Oroscopo Pesci, 20 aprile: fortuna

La fortuna soffia della vostra parte, amici dei Pesci, facendovi immaginare il vostro florido futuro e dandovi gli strumenti per dirigervi in quella direzione.

Ma gli astri suggeriscono anche di non prendere decisioni affrettate, come le dimissioni senza altre offerte sul tavolo, e di ponderare bene!