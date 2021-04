Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Saturno e Mercurio occupano una posizione veramente positiva per voi amici del Sagittario nel corso di questo martedì! I vostri rapporti interpersonali dovrebbero uscirne decisamente migliorati, soprattutto negli approcci tra voi e i vostri colleghi e superiori. Tuttavia, occhio che la coppia di Marte e Nettuno in posizione non del tutto favorevole, potrebbe portare un po’ di nubi nei rapporti con la vostra famiglia e con la vostra dolce metà.

Oroscopo Sagittario, 20 aprile: amore

Amici del Sagittario impegnati in una relazione stabile, qualche piccola discussione potrebbe colpirvi nel corso della giornata di martedì. Le cose non dovrebbero degenerare, purché riusciate ad evitare di far prevalere le vostre ragioni, magari facendo un passo indietro nelle vostre convinzioni per capire come si sia sentito il vostro partner.

Il benessere tra voi dipende anche da qualche compromesso, che non dev’essere a senso unico.

Oroscopo Sagittario, 20 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste essere accolti da un ambiente gioviale e cordiale, rallegrato dai transiti astrali che vi interesseranno. I rapporti tra voi e i colleghi e superiori dovrebbero essere favoriti, permettendovi di collaborare in perfetta sintonia per tutta la giornata di martedì, raggiungendo buone mete tutti assieme!

Oroscopo Sagittario, 20 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra volervi spalleggiare e favorire questo martedì, cari amici nati sotto il segno del Sagittario.

Potreste sentirne l’influenza positiva soprattutto nel superamento delle questioni che interesseranno il vostro rapporto amoroso. Tenetevi lontani dagli investimenti, gli astri non favoriscono i movimenti finanziari.