Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

La posizione della Luna è decisamente a favore della vostra orbita, cari amici dello Scorpione. Non godrete delle sue indistinte attenzioni, ma potrete comunque godere della sua buona influenza nella vostra vita! Grazie al suo supporto, saprete affrontare i problemi del quotidiano con il cuore più leggero dalle preoccupazioni, senza sfociare nel nervosismo.

Dovreste godere anche di un rinnovamento nelle vostre doti logiche, permettendovi di venire facilmente a capo di un problema che vi interesserà sul lavoro.

Oroscopo Scorpione, 20 aprile: amore

I rapporti con la vostra dolce metà, cari amici impegnati dello Scorpione, dovrebbe essere favoriti nel corso di questo martedì! Una rinnovata convivialità dovrebbe accompagnarvi nella giornata, permettendovi di saldare ancora un po’ il vostro bel rapporto privo di stravolgimenti all’orizzonte.

Plutone accentua la sensualità di voi amici single, dandovi la possibilità di vivere un paio di emozionanti avventure!

Oroscopo Scorpione, 20 aprile: lavoro

Il lavoro si prospetta abbastanza positivo, ma con un piccolo problema che potrebbe richiedere le vostre attenzioni. Non si tratta di nulla che abbiate causato voi, ma solo una nuova sfida particolarmente impegnativa che potrebbe farvi fare un salto avanti di carriera. Sfoderate tutte le vostre nuove capacità logiche, la soluzione è più semplice di quello che sembrava all’inizio!

Oroscopo Scorpione, 20 aprile: fortuna

La fortuna assumerà alcuni buoni aspetti per voi, nel corso di questo martedì!

Amici dello Scorpione in attesa di una promozione lavorativa, date il massimo per risolvere quella questione e vi avvicinerete parecchio alla meta! Però considerate anche che potreste ricevere solo una gratificazione verbale o economica per ora, mentre per i salti in avanti bisognerà aspettare ancora un po’.