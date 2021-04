Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Questo martedì sembra configurarsi come particolarmente felice e fortunato, carissimi amici del Toro! Potrete godere dell’influenza positiva di Luna, Urano e Plutone, con una notevole ripercussione sui vostri vari rapporti, lavorativi ma anche personali! Per quanto riguarda la famiglia, qualcuno sembra aver bisogno di un vostro consiglio per venire a capo di una questione leggermente spinosa.

Dovreste godere di una buona forza caratteriale, che vi permetterà di essere sicuri e calmi nelle vostre decisioni.

Leggi l’oroscopo del 20 aprile per tutti i segni

Oroscopo Toro, 20 aprile: amore

La vostra giornata amorosa sembra essere veramente splendente, amici del Toro! Lo splendido aspetto di Urano, unito all’influenza positiva della Luna, renderà più intensa l’emotività, soprattutto all’interno delle coppie stabili. Per voi amici single, invece, questi influssi si tradurranno in una rinnovata voglia di conquista che vi porterà ad esplorare orizzonti veramente luminosi!

Oroscopo Toro, 20 aprile: lavoro

Sul lavoro non dovrebbe attendervi nulla di negativo, cari Toro, e la giornata non dovrebbe lasciarvi neppure troppo affaticati o appesantiti. Svolgete i vostri incarichi con la solita precisione e meticolosità, ed approfittate delle energie che vi rimarranno in serata per godervi un po’ di compagnia con chi vi sta a cuore!

Oroscopo Toro, 20 aprile: fortuna

Cari amici del Toro, un altro aspetto particolarmente positivo nella vostra giornata di martedì è la fortuna! La Dea bendata è al vostro fianco e vi tiene stretti per mano, accompagnandovi verso alcune sorprese emozionanti!

Una svolta economica o sentimentale sembra essere molto vicina, basta che andiate incontro alle cose che il destino vi offre!