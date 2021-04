Sulla scia del furioso litigio avvenuto in puntata tra Valentina Persia e Fariba Tehrani, emerge un episodio piuttosto singolare su Paul Gascoigne. La comica ha infatti rivelato che l’ex calciatore si sarebbe reso partecipe di uno spiacevole episodio, urinando nelle vicinanze di Fariba. Il retroscena viene raccontato all’interno dell’ennesimo litigio con la compagna di viaggio.

Valentina e Fariba, scontro infinito

Valentina Persia e Fariba Tehrani sono indubbiamente due delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Le due naufraghe non vanno d’accordo, com’è palese agli affezionati telespettatori del reality, e si sono rese protagoniste di molteplici litigi.

Ultimo quello che le ha viste confrontarsi animatamente in Palapa nella puntata di questa sera, con la comica che ha accusato Fariba di essere manipolatrice e che non ha intenzione alcune di avere a che fare con la sua persona.

Ma i dissapori tra le due sono la costante di questa puntata. Mentre Fariba e Beatrice Marchetti, al televoto, si apprestavano ad abbandonare la Palapa per scoprire il loro destino, Valentina Persia ha scoperchiato un altro vaso di Pandora. E al centro di questa nuova accusa della comica alla mamma di Giulia Salemi è, contro ogni ipotesi, Paul Gascoigne.

“Le fai la pipì addosso?“

L’ex calciatore si è ritrovato al centro di un episodio animatamente raccontato dalla Persia per attaccare Fariba. La comica ricorda un piccolo momento di vita quotidiana, quando i rapporti tra le due erano più distesi e la Tehrani andò da lei per raccontarle uno spiacevole episodio vissuto. Al centro di questo episodio, come spiega Valentina, c’è proprio Paul Gascoigne: “Eravamo a fare il fuoco io e Roberto, è arrivata Fariba impaurita perché ha detto che Paul le ha fatto la pipì vicino.

Il giorno dopo ho incontrato Paul e gli ho detto: ‘Ma che ti sei impazzito? Le fai la pipì addosso?‘. Lei sa cosa ha pensato? Mi ha detto: ‘Tu vai a riferire a Paul così adesso anziché votare te, vota me’“.

L’ennesimo scontro tra Valentina e Fariba fa però solo da sfondo alla rivelazione sull’ex calciatore, che avrebbe urinato accanto alla Tehrani. Dallo studio Ilary Blasi chiede chiarimenti sulla vicenda che ha lasciato tutti spiazzati in studio. Paul Gascoigne ha preso brevemente parola per smentire questo fatto, segno che la confessione di Fariba a Valentina non sarebbe veritiera.

